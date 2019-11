Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 9

En el vestíbulo del Auditorio Nacional la cantautora española Mónica Naranjo aseguró: Estoy aquí para ofrecer lo mejor que sé hacer: música .

La intérprete que celebra 25 años de trayectoria con Renaissance, recopilación en tres volúmenes con varios de sus éxitos, agregó que la gira que iniciará en enero en México tendrá un repertorio diferente al que preparó para España. Vamos a revivir el pasado, el presente y también el futuro .

Sobre esos conciertos de 2020, subrayó: tengo muchas ganas y (estoy) feliz. Va a ser una experiencia bonita porque nunca, al menos yo, había dedicado una presentación exclusivamente a los fans, a tocar todas esas canciones que siempre quieren escuchar y que a veces debido a un lanzamiento nuevo te sientes obligado de manera comercial a presentar ese disco .

Ahora, es lo contrario porque nos podemos dar el lujo de revivir y disfrutar juntos, porque después de 25 años lo merecemos .

Naranjo, quien es recordada por cabello bicolor, contó que no tiene su canciones favoritas en su repertorio, pero sí predilección por las que han marcado su vida y trayectoria, como Europa, tras la cual rompió siete años de silencio.

Fluyo como el agua... que la vida me sorprenda