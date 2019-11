Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 8

La violinista Daisy Jopling ha desarrollado su carrera en comunidad. La británica vive en un pueblo a las afueras de Nueva York, donde se dedica a apoyar la formación musical de jóvenes. Daisy los prepara y ensaya con ellos; incluso, a veces los invita a tocar con ella en sus presentaciones. A decir verdad, de alguna forma fue dicha comunidad la que inspiró a la violinista para que versionara canciones de la banda The Who, proyecto que Jopling promociona actualmente. Es una de las bandas favoritas del pueblo. Hace 10 años que vivo aquí, así que mucha gente me conoce, y constantemente me pedía que tocara canciones de la agrupación , explicó en entrevista.

Con Who’s who, Jopling quería hacer un disco de rock sin guitarras. Para ello, la violinista mezcla los sonidos acústicos y clásicos con otros más contemporáneos. En sus canciones hay tambores africanos y sintetizadores, algunas suenan a rock o reggae, pero en todas el violín mantiene su papel central.