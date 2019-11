Se preguntó a Indovina si estaba enterado de que al emperador azteca Nezahualcóyotl le decían el Rey Poeta; él respondió: Vaya, eso sí que es una sorpresa, ¡no sabía! Me encanta que me lo digas, ¡ahora tendré que investigar al respecto!

Al referirse al impulso creativo que lo lleva a seguir tocando y componiendo con Human Drama, respondió: Vivir cada día, aceptar cómo se va dando y como se siente la vida. También mirar y escuchar cómo sienten la vida otras personas. Estoy convencido de que vivo lo que vine a vivir y, por tanto, no dejo de escribir .

En Human Drama hemos crecido y madurado en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo. Siempre he medido mi carrera de la misma manera que lo hacen Leonard Cohen, Tom Waits y David Bowie, es una teoría que comparto con estos artistas: se trata de crecer y nunca duplicar tu trabajo , expresó el cantautor.

Precisó que para lograr el objetivo de no duplicar su trabajo se nutre de la oportunidad de despertar y experimentar un nuevo día. Eso es todo .

Reconoció el efecto que sus temporadas en México han tenido sobre la agrupación: La audiencia mexicana hizo mucho más larga la vida de Human Drama. Es un regalo que jamás tomo en vano ni doy por sentado, al contrario, me hace trabajar más duro .

Sobre si está consciente de la voz creativa dentro de su cabeza dijo: “¡Esta es una gran pregunta! Jamás me lo habían preguntado… En realidad creo que cuando me llega la inspiración no tengo otra alternativa más que seguirla. Nunca he pensado en separarlas, esa vocecita está conmigo todo el tiempo, todos los días. ¡Hay veces que creo que simplemente se quedó callada!”

Por último, informó que creó un repertorio especial para el concierto en la sala Nezahualcóyotl, pero tendrán que esperar al concierto para saber cuál fue .

Los boletos están en un rango que va de los 400 a los 600 pesos y se consiguen directamente en la sala o en la página cultura.unam.mx, en la sección boletos.