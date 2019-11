L

a última vez que vi a mi linda, mi ferviente, mi dulce amiga poeta Minerva Margarita fue el 31 de agosto pasado en Oaxaca. Habíamos viajado a la Fundación Harp Helú oaxaqueña a escuchar a María Isabel Grañén Porrúa, quien recibió al consejo honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, encabezado por Beatriz Gutiérrez Müller.

Desayunamos en un pequeño hotel y Minerva Margarita, antes de tomar el avión de regreso, anunció: ‘‘Voy a hacer compras hasta en la tarde”. La vi bonita y contenta. Tenía entre las manos varios guajes pintados y le pregunté cómo iba a llevárselos: ‘‘Así, en una bolsa del mercado. Se van a ver padres en la sala de mi casa en Monterrey”.

–Quédate –me pidió–, quédate y nos vamos al mercado. Quiero poner mi casa muy oaxaqueña.

¿Por qué no me quedé? ¿Por qué el deber me esclaviza siempre?

Minerva Margarita fue una poeta muy reconocida y una excelente difusora cultural. José Emilio Pacheco la quiso mucho. Muy bonita, muy arreglada, sus labios muy rojos, sus pestañas muy pintadas, muy bien peinada, sus ojos grandes bajo su fleco, parecía una muñeca de porcelana o mejor dicho una herida luminosa como llamó a uno de sus libros de poesía. Era una dicha mirarla a través de una mesa o sentada frente a ella en un sofá y una dicha saberla amiga y oírla decir: ‘‘Espero que nuestra conversación nunca termine”. Volví a verla en Madrid; su tesis Amor y erotismo en la poesía de David Huerta para obtener la maestría en letras españolas fue muy festejada. Las revistas se la disputaban por su cultura y porque Minerva, además de gran poeta, era muy buena onda. Dirigía la Biblioteca y la Cátedra Alfonso Reyes en Monterrey y allá fuimos José Emilio y yo a dar alguna conferencia. También ella venía a México con su esposo o su hijo, hacedor de documentales.