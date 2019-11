Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2019, p. 37

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no declaró, sino decretó una alerta de violencia de género que reconoce la existencia de un problema fuerte en la Ciudad de México y la intención de atenderlo, en tanto concluye el proceso jurisdiccional en torno a la alerta, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández.

En la inauguración de la tercera delegación del organismo en la alcaldía de Xochimilco, señaló que con ello se envía un mensaje a los agentes del Ministerio Público y policías de que se va en serio para castigar a quienes ejerzan violencia contra las mujeres y violencia feminicida .

Además, se articularán diversas acciones para enfrentar este problema y se impulsarán iniciativas legislativas para crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme y un banco de ADN de uso forense para identificar a agresores o servidores públicos involucrados en delitos sexuales.