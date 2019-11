E

l autor de canciones como Sácalo, Blue Demon blues, Desde mi motocicleta, Chilanga banda y de libros como Rolando Trokas y Lírica, ahora se discute con Farántula. En su muro de Facebook, Jaime López escribió respecto a esta última: Es mi novelunga inédita que permaneció en el buró poético o clóset de cajón durante casi 20 años. La escribí entre finales de 1999 y principios de 2000 en el DF. Fue en mi fronteriza transición de siglos. Al son del número de la Media Bestia, 333 cuartillas de entonces quedan liberadas a partir de hoy, capítulo tras capítulo, semana a semana, mes por mes cada martes . Pueden descargarla completa –son 298 páginas– en https://ilusionespuertobagdadcom.files. wordpress.com/…/farc… Por otro lado, Humberto Álvarez acaba de lanzar una compilación de canciones de su autoría hechas en diferentes épocas; son nueve cortes en este cedé que empieza con el bolero Hombre solo; a lo largo del disco encontramos sonidos techno, rock, etno y fusión, sonoridades acumuladas por Humberto en su largo transitar como sonoterapeuta y músico en grupos leyendas como MMC, Casino Shanghai y Sangre Azteca. Otro Álvarez, pero llamado Luis, mejor conocido como Haragán, está en pleno quehacer promocional enfrentando uno de sus más fuertes desafíos: la celebración, con un megatoquín en el Auditorio Nacional, de sus 30 años como músico. Por lo pronto, ya está rotando el video de Muñequita sintética (https://youtu.be/ZGjApiwTcos) donde Luis hace un dueto roquero con Rubén Albarrán; en esta participación, el tacvbo está en lo suyo, no como en su intervención con la Sonora Santanera. El concierto de aniversario de Haragán y Cía será el 19 de abril de 2020, y hay boletos de 150 hasta mil 200 pesos. Seguramente, ese domingo las 9 mil 366 butacas del recinto de Chapultepec serán insuficientes para ver y escuchar al autor de Él no lo mató. Santa Sabina también festeja sus tres décadas de existencia con una sesión musical en el Complejo Cultural Los Pinos el sábado 23 de noviembre; los Sabinos han invitado a Iraida Noriega, Salvador Moreno y Jessy Bulbo, entre otras personalidades, a este concierto que comenzará a las 20 horas. La entrada es grauitita, y todavía me da vueltas el término farántula ¿Qué significará?