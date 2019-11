Giras por Estados Unidos

Al ser una banda inspirada por la música de raíz estadunidense es lógico que, salvando todas las dificultades iniciales, hayan girado por Estados Unidos en no pocas ocasiones hasta convertirse ya en habituales por allí. La primera vez que fuimos teníamos cierto miedo porque íbamos a tocar su música popular , concede divertido el guitarrista, que luego remata que tras viajar en 2012 allí aprendieron mucho y adquirieron cierta seguridad .

Apuntala esta última afirmación recordando cómo en uno de los clubes de música en directo de Nueva Orleans hicieron un concierto de cuatro a siete de la tarde –a las bandas se les dan espacios de tres horas en todos los bares– y al principio no había nadie, pero terminó llenándose y el bote de propinas rebosaba de billetes de dólar .

Esa misma fogosidad es la que aplican a su música cada noche, sin concesiones, sin hacer prisioneros , como resume divertido Jon. Eso sí, hemos aprendido con los años a esperar el momento de agarrar a la gente por la pechera, nada de salir a tope y desfondarse, cada noche es diferente y hay que saber ver ese momento preciso , señala.

Termina divertido el cantante sacando pecho, asegurando que los Travellin’ Brothers no tienen cinco marchas, sino sólo on y off. “Y el on es a saco”, lanza entre risas.

Omnipresencia del blues

Siempre encendidos, haciendo kilómetros, así viven estos hermanos viajeros amantes del blues.

Porque el blues es la madre de todas las músicas modernas, dejando de lado las electrónicas , defiende Cañibano, quien añade que “el blues siempre está ahí de una u otra manera.

“Hasta Ed Sheeran, que es el artista más escuchado en Spotify, tiene blues... sin ser blues. No va a haber un circuito mainstream, pero siempre va a estar presente”, explica, comparando la situación del rock, ahora desplazado de la primera línea por el reguetón y el trap .