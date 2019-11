Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 35

Organizaciones civiles solicitaron al Consejo Judicial Ciudadano transparentar las sesiones, minutas y acuerdos para la elección del primer titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En una misiva pidieron, incluso, transmitir en vivo las entrevistas a cada uno de los aspirantes, a fin de dar la máxima publicidad y certeza al proceso.

Asimismo, hicieron votos para que el perfil del fiscal sea el de una persona especializada en el combate a la corrupción, con formación en derecho penal y no tener vínculos directos o indirectos con algún grupo parlamentario o funcionarios públicos que estén a cargo del proceso de designación.

En entrevista, Tania Sánchez, de la organización Ruta Cívica, explicó que al tratarse de un consejo ciudadano debe haber canales de comunicación con la ciudadanía.

“Nos preocupa que las instancias que traen ese carácter ciudadano no están haciendo las cosas de cara a la gente (…). Yo no sé si el consejo haya hablado con el grupo técnico de expertos para saber cuál debe ser el mejor perfil, o sea, debía haber pautas para saber el tipo de persona que tendría que ser nombrada y qué tipo de persona no debe ser nombrada. Son cosas que se deben transparentar para dar certeza al proceso”.