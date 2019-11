Reuters

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 8

Mar Del Plata. El cineasta argentino, naturalizado brasileño, nominado al Óscar, Héctor Babenco, sabía que le quedaba poco tiempo de vida cuando pidió a su mujer que filmara su muerte. El resultado es una declaración de amor a la vida y el cine.

Babenco, Tell me when I Die, de la actriz y directora brasileña Bárbara Paz, se presentó en la sección Nuevos Autores del Festival de Cine de Mar del Plata, que se celebra hasta el 18 de noviembre en la ciudad balnearia.