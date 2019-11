Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 7

Sugar Candy es una rubia y sexy cantante. Lidera la orquesta Susy y sus Sincopáticas, la cual reluce en los cabarets de moda en los años 20 y 30, época de mafias y prohibición del alcohol.

De Chicago a Miami transcurre la historia, con músicos en vivo y una escenografía que ubica a los personajes en diversos lugares y momentos en la comedia Sugar, de Peter Stone, protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, Ariel Miramontes y Arath de la Torre.

La obra, basada en la película Some Like it Hot (Una Eva y dos Adanes), en la que apareció Marilyn Monroe, describe a dos músicos desempleados: Jerry (bajista) y Joe (saxofonista), quienes son testigos involuntarios de una masacre en Chicago.

Tap y muchas balas

El jefe de la mafia es Polainas Palazzo y sus gánsters, vestidos de trajes a rayas y con sombreros, bailan tap al ritmo de las balas y palabras que les lanza el mandamás; mientras, los prófugos, Jerry y Joe, para salvar sus vidas deben cambiar su apariencia: se visten de mujeres.

Ante la apremiante situación, se suman a las filas de la orquesta femenina de Susy, con la que viajarán a Miami. En la travesía conocen a Sugar, una hermosa y soñadora cantante en busca del amor, quien los recibe con afecto. Otro de los personajes es el millonario Sir Percy Fielding (Mauricio Herrera), quien cambiará la vida de Jerry y lo ayudará a fugarse junto con su amigo.

En medio de enredos, seducción, romance, pelucas, tacones, maquillaje y balas, se escucha jazz, tap y tango. Centros nocturnos, bodegas, vagones de tren, embarcaciones, playa e instalaciones de lujosos hoteles son lugares donde los artistas lucen brillantes vestuarios y divertidas coreografías.