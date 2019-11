Agencias

Martes 12 de noviembre de 2019

Monterrey, NL. Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consideró que de nada sirve la regla 20/11 porque para la mayoría puede representar su debut y despedida.

Al cumplir su equipo con los mil minutos que aplica dicha regla, el Tuca indicó: “No me gusta, es absurda e innecesaria, si regularizaran a ocho extranjeros y no 11 (sería adecuado), si tienes ocho y un extranjero por alguna razón no puede actuar siendo titular, tienes que poner a un mexicano.