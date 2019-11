El joven acusó a los policías de mentir sobre la forma cómo se le detuvo el día 6, porque me encajonaron dos vehículos cuando circulaba por la calzada Ignacio Zaragoza y me gritaron ¡Tenorio!, ¡Tenorio!, para después apuntarme con un arma .

Comentó que luego lo subieron a un auto Peugeot y me preguntaron dónde estaban los centenarios, a lo que yo respondí que no sabía, y no traía una arma o drogas, ni la estaba vendiendo , y fui presentado casi tres horas después en la agencia 50 de la PGJ.

El Ministerio Público, sin embargo, señaló que fue detenido junto con un comprador al intentar subir en una camioneta, y al ser revisado se le aseguró un arma y 99 bolsitas con mariguana con un peso de más de 800 gramos

Este martes continuará la audiencia, donde se determinará si se vincula a proceso por esos delitos.