Consideró que su “carta fuerte es su historial: He sido una persona que siempre ha trabajado, tanto en la sociedad civil y en el gobierno, como legisladora; jamás he tenido ningún problema de honestidad y siempre he sido muy institucional .

La abogada de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que no le preocupa en absoluto ser señalada como fiscal carnal , porque siempre he sido una gente muy profesional, independiente y autónoma , aunque reconoció que no está satisfecha con los logros alcanzados al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde se tienen varios casos sin resolver.

▲ Ernestina Godoy Ramos, titular de la Procuraduría General de Justicia, afirmó que no le preocupa en absoluto que la señalen como fiscal carnal . En esta imagen, durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

Comentó que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y civiles que le han sugerido postularse, por lo que se ha empeñado en hacer un buen ensayo y cumplir con todos los requisitos, y el día que me citen, ahí estaré y trataré de hacerlo de manera más clara .

Al preguntarle si no le preocupa ser señalada como fiscal carnal , afirmó: No, en absoluto, porque la credibilidad la da el trabajo, tu actuación y tu congruencia. Toda la vida es lo que he hecho .

Señaló que no hay nada escrito y tocará a los miembros del Consejo Judicial Ciudadano proponer a los mejores y al Congreso elegir al ídóneo. Yo ofrezco que pueda ser la mejor fiscalía del país (porque) hemos diseñado junto con la Comisión Técnica este nuevo modelo de procuración de justicia .

No obstante, reconoció que no está satisfecha con lo alcanzado al frente de la PGJ: Me falta, me ha faltado mucho; todavía hay muchas cosas qué hacer .

Entre los casos pendientes está el de Aideé, la estudiante de CCH Oriente que murió de una bala perdida en un salón de clases; el de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, presuntamente ultimado por un cura, donde la PGJ habló de un cómplice, así como la detención de la autora intelectual del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal.