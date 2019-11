Pese a que en la solicitud de información se pidió la lista detallada de trabajos, costos y facturas correspondientes, la Dirección General de Servicios sostuvo que no cuenta con esa información.

En respuesta a una solicitud de información entregada a este medio, informó que la Dirección General de Presupuesto no cuenta con registro de gasto por concepto de trabajos de remodelación; sin embargo, la Dirección General de Servicios adscrita a la Oficialía Mayor reconoce 12 trabajos de remodelación realizados en los inmuebles del Zócalo, Donceles y Gante de noviembre de 2018 a la fecha.

También los balcones

En entrevista, el oficial mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, reconoció que los diputados solicitaron apoyo para mejorar los balcones de las oficinas ubicadas en el sexto piso del inmueble en el Zócalo.

Ahí se inundan, han provocado filtraciones y hay que hacer revisiones completas para ver si la remodelación sí implica revisar bajadas y mantenimiento de la fachada. Se trata de inmuebles catalogados, entonces, esto ya, de verdad, puede generar una programación diferente .

Explicó que de acuerdo con el Reglamento de Construcciones, una remodelación implica desde la reparación de goteras y pisos dañados hasta algún tipo de manifestación de construcción.

“Las adecuaciones mínimas tienen que ver con divisiones o reparaciones de algunos muros de tablaroca, cambio de piso, losetas, (…). Se tienen comprados materiales para hacer este tipo de adecuaciones; en términos generales, este tipo de adecuaciones son mínimas.