Rememorando a Salvador Allende

E

l presidente de México invitó a su amigo Salvador Allende, quien había ganado democráticamente las elecciones en Chile, gracias al apoyo absoluto de la Unidad Popular; a quienes acusaban de dividir a la nación. Nosotros no polarizamos al país. Ya lo encontramos dividido ; por primera vez en América Latina un presidente socialista democrático había llegado al poder. Esto, Estados Unidos no podía permitirlo. Un país democrático, cristiano, no podía permitirse dar un descarado golpe de Estado en otra nación que no era la suya. ¡Pues lo dio!

El presidente Allende, (que nos hacía recordar al presidente Francisco I. Madero, asesinado, también por un golpe militar), emitió un discurso en la ciudad de Guadalajara en el que expresó con gran convicción que en Chile el ejército tenía una formación básicamente institucional y profesional y que, por tanto, sería fiel a las instituciones . Unos meses después, sin ningún pudor, Henry Kissinger dirigía los aviones que bombardearían el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia chilena y donde se encontraba Salvador Allende quien, hasta su último aliento, murió defendiendo la democracia asesinada por un militar educado en las normas del neoliberalismo. El régimen militar a sangre y fuego trató de liquidar –mediante su dictadura y, lo que es peor, a nombre del apoyo político de la burguesía nacional, del pueblo y por un repudio a la izquierda socialista, que pretendía una más justa distribución de la riqueza– al régimen democrático.

El régimen militar prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y las empresas estatales. Aduciéndose libertador, en nombre del pueblo , por la fuerza de las armas, mediante la tortura y el asesinato, impuso una dictadura por 17 años. Había que desaparecer todo vestigio, incluso arrojándolo al mar, a toda esa escoria que molestaba a la oligarquía.

Héctor Ortega

En ese breve espacio de la vida

¿De que serviría tanta belleza aquí abajo, allá arriba, adentro y afuera, si no existieras tú para verlo, tocarlo, olerlo y gustarlo?

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Precisiones de Miguel Concha

En el artículo que se publicó ayer titulado “Pacto por la Casa Cómún”. El Sínodo de la Amazonía de los Obispos Católicos concluyó el 27 de octubre y El Pacto por la Casa Común se hizo el 20 del mismo mes. Muchas gracias por la aclaración.

Miguel Concha

Contra contaminación de motociclistas

Creo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aún no se ha percatado del peligro que constituye la oleada imparable de motocicletas con ruido, humo y demás, que invaden la capital del país, los carriles centrales de las vías primarias, las laterales y hasta los baches de la ciudad. ¿No sería posible –recordando al diputado Mayer y su escena de motocicletas en el Periférico– que haya algo para prohibir su paso, lo cual en verdad pone en peligro a todo mundo?... entre los Rappi, los Pane en Vía, los DHL, los Domino’s Pizza y demás, de verdad constituyen una verdadera amenaza para todos en la capital. ¡Así que mejor nos olvidamos de la canción que interpretaba Menudo: Súbete a mi moto!