La agrupación ha causado sensación con canciones cuyas letras contienen críticas de corte político y social. Su disco debut fue Rage Against The Machine, lanzado en 1992.

Después de especulaciones, la banda estadunidense de metal-rap Rage Against The Machine anunció que regresará a los escenarios en 2020.

Este álbum incluía algunos de sus mayores éxitos, como Killing in the Name y Bombtrack. Años más tarde publicó Evil Empire (1996), The Battle of Los Angeles (1999); este último, un año antes de que se disolviera tras la salida de De la Rocha.

El resto de los integrantes de la banda formaron Audioslave junto a Chris Cornell, intérprete de Soundgarden.

Tras su disolución, Rage Against The Machine se ha reunido de manera intermitente para actuar en varias ocasiones, una de ellas en 2007, antes de las elecciones de Estados Unidos, cuando Barack Obama era candidato.