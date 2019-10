P

or fin, el primer tomo de la Enciclopedia fonográfica del jazz en México ha visto la luz y será presentado el 20 de noviembre a las cuatro de la tarde en el Conservatorio Nacional de Música. Se trata de un prolongado y exhaustivo trabajo de investigación en el que han participado periodistas, investigadores y músicos de todo el país, con la coordinación central de Rocío García Catalán, Alejandra Ontiveros y Antonio Malacara.

El proyecto fue autorizado y apoyado hace un año por la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, y aunque la nueva administración decidió desaparecer esta área, el proyecto logró sostenerse en pie. Cada tomo consta de 400 páginas impresas a color. Éste es un fragmento del texto introductorio:

De los qués: Tan sólo siempre se ha debatido y rebatido alrededor de lo que es el jazz (o lo que no es). Mi preconsciente, mi subconsciente y yo hemos publicado ya varios libros sobre esta música y todavía no tenemos una respuesta medianamente aceptable. Pero todos bien sabemos lo que es el jazz, lo reconocemos de inmediato, sabemos de sus aromas, de sus síncopas, de su swing, de sus retos armónicos, de sus múltiples, inagotables esteros. Y aun así, el debate no termina.

Hace casi un siglo, Louis Armstrong decía que el bebop no era jazz, que eso parecía más bien música de chinos. Hoy en día, algunos puristas descalifican cualquier intento de enlace entre las gramáticas jazzísticas y las músicas étnicas o folklóricas del mundo, intentos que abundan en todos lados (incluidas las sierras mixtecas y tarahumaras o las huastecas potosinas y tamaulipecas); su idea del jazz se circunscribe a los códigos del bop y el post bop. Y así por el estilo.

Nosotros preferimos saborear y entusiasmarnos con todas las posibilidades, el antes y el después, con el panóptico en pleno. Las posibilidades creativas del jazz, ya como música para bailar, ya como música de concierto, son ilimitadas. Y no es que pretendamos descubrir el agua tibia, sólo queremos apuntar que en esta enciclopedia se han abordado los múltiples (y a veces confrontados) rostros del jazz, o de lo que todavía conocemos como jazz.