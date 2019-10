Los yihadistas de HTS, acusados por las ONG internacionales de torturas o de detenciones arbitrarias, tampoco se libran de las diatribas.

Manifestarse no sirve de nada, la ideología está petrificada (por los yihadistas) , lanza el rapero. Y prosigue: La universidad fue sellada con cera roja , rapea en referencia a los centros privados supuestamente cerrados por los yihadistas.

Pese al tono crítico, Amir al Muarri dice no estar preocupado. Varios militantes afiliados a grupos rebeldes u otras organizaciones le han recomendado moderar sus comentarios.

Expreso lo que veo , sostiene. Y la gente está conmigo, todo el mundo ha reaccionado positivamente a lo que dije, les gustaron los temas tratados en la canción .

En un rincón de su habitación ha improvisado un estudio de grabación, con cajas de huevos y placas de espuma en la pared.

Gracias al rap me he hecho de amigos en la red , a quienes solicita consejos técnicos, explica. Su primer videoclip fue posible gracias a la colaboración con otros artistas en Internet. El montaje fue obra de colegas en Líbano. En Idlib no hay ingenieros de sonido, eso me plantea muchas dificultades , asegura.

Tras haber vivido de forma intermitente en Estambul, Amir al Muarri volvió a Siria en 2018. Quería estar con sus padres tras la muerte de su hermano por el disparo de una patrulla turca cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera hacia Turquía.

Ayuda a su padre en el comercio, pero en cuanto tiene un rato libre escucha a sus artistas preferidos en el teléfono: el rapero libanés El Ras, el sirio Bu Kolthum o Shiboba, de Arabia Saudita. También le gustan el estadunidense Tupac y el rap de la vieja escuela, y disfruta con la ópera y la música clásica. Cita por ejemplo a Beethoven y Vivaldi.