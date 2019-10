No estoy interesado en hacer ninguna película de superhéroes, aunque me lo han ofrecido varias veces. Estoy de acuerdo con Coppola y Scorsese en que ese tipo de películas están matando el cine, porque el problema es que excluyen otro tipo de largometrajes y la gente sólo consume eso , expresó el autor de la cinta El cuervo.

Es como comida rápida, que a la sociedad estadunidense le gusta muchísimo, pero cuando lo consumen de esta manera están excluyendo al resto de películas del menú. Generan un ambiente negativo para el futuro del cine, porque este tipo de películas matan al cine en pantalla grande , lamentó.

Proyas bromeó que, pese a recibir un homenaje del festival, eso no significa que su carrera “esté empezando a apagarse. No tengo planes de retirarme pronto. Aprecio mucho este premio, porque he hecho muchas películas y algunas han tenido una vida corta, pues se les ha dado la espalda; otras una buena vida en taquilla y otras después de la taquilla, como Dark city. Pero siempre he sentido la pasión de la gente por mi trabajo”.