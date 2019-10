He estado muy tenso toda la semana. Esta dicotomía de que a mi alrededor todo funcione con normalidad, pero que en mi cabeza hay un desastre total, viendo el peligro también de recibir sólo información por redes sociales y no estar allá. Sólo me llegan videos muy violentos, muy intensos. Entonces, en mi cabeza tengo una ansiedad enorme por estar en Chile, por estar acompañando lo que está pasando, y cuesta mucho el día a día con esta aparente tranquilidad exterior , explicó el joven cantautor chileno.

Fue recibido en nuestro país por músicos de 10 países de América Latina que conforman el colectivo Núcleo Distante, liderado por el mexicano David Aguilar y el venezolano Ulises Hadjis y del que Walker forma parte.

El derecho a vivir en paz

En un ambiente como el que se vive en Chile actualmente, Benjamín está convencido de que la música puede jugar un papel relevante. El cantautor habló del tema de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, que de manera espontánea ha sido reproducido en numerosos barrios chilenos, llegando incluso a volverse el sonido ambiente de las calles. Walker también mencionó que grabó una versión de dicha canción junto con otros músicos chilenos en México. El tema, adelantó, lo van a reproducir con otros artistas en Chile para canalizar ese mensaje y la violencia pare.

Hay que recordar que hace unos días, su compatriota Mon Laferte se sumó a otros artistas iberoamericanos para expresar su solidaridad con el pueblo chileno y demandar el fin de la violencia.

La artista chilena pidió la renuncia del presidente Piñera en su cuenta de Instagram: En Chile hay una democracia en crisis. La gente salió a la calle a manifestarse en respuesta a más de 30 años de abusos a través del alza y privatización de los servicios y derechos básicos, todo amparado por la Constitución de 1980 (bajo la dictadura de Pinochet) .

A su vez, Benjamín, quien tiene dos discos en su haber, admite que su música no es de protesta, sino más bien de lo emocional y lo cotidiano. Sin embargo, no se considera apolítico, pues, asegura, no se puede evitar asumir esa responsabilidad. Con las manifestaciones en su país, prevé que muchas cosas cambiarán, tanto en la sociedad como en él mismo. Mi música está tan ligada a lo que soy, que no puede más que hacerme ruido , aseguró.

Benjamín Walker se presentará esta noche a las 20 horas junto a Paz Court y Alejandro y María Laura en el foro La Casa del Rolty, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El próximo miércoles el cantautor estará de regreso en Chile.