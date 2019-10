Loach, quien promueve su más reciente filme Sorry We Missed Out, dijo al portal británico de noticias Sky News que reflejar el mundo que conocemos puede hacer cine hermoso, porque puede celebrar quiénes somos. Puede reírse con nosotros, puede llorar con nosotros, puede aprender de nuestros miedos más profundos y lo que significa ser humano .

El veterano director de Yo, Daniel Blake, Ken Loach, piensa que las películas de superhéroes son aburridas, están hechas como mercancías, como hamburguesas. No son sobre comunicar o compartir nuestra imaginación. Es hacer una mercancía que dará beneficios a una gran corporación: son ejercicios cínicos. Son ejercicios mercantiles y no tienen nada que ver con el arte del cine .

La nueva cinta de Ken Loach personifica su visión de lo que el cine debería ser. Sorry We Missed You cuenta la historia de una familia en la que ambos padres trabajan en un entorno inestable, en el que no hay seguridad social, días festivos ni pago de horas extras.

Para el cineasta era importante retratar el mundo exterior, donde ponemos una cara feliz, y el mundo interior de nuestras relaciones personales, donde estás cansado, dejas las sonrisas y ahí es cuando las tensiones, el estrés y la ira salen .