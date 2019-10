Jorge Caballero

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. 8

Morelia Mich., El actor Willem Dafoe puso de cabeza al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) a su paso por las calles rosas pasadas por agua de esta ciudad: dio autógrafos, se tomó selfies y dialogó con el público.

La visita del actor al encuentro es a propósito de la presentación de su más reciente filme, El faro (The Lighthouse), dirigido por el joven Robert Eggers, en el que comparte créditos con Robert Pattison.

En conferencia de prensa, Dafoe afirmó: “a veces, cuando estoy filmando, me preguntan que si quiero agregar algo; en el set probablemente no. Me gusta regalar mi concentración a los otros, así como cualquier cosa que aporte a una actividad para que la gente disfrute, es más que suficiente para mí”.

La cinta El faro, que se presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes con grandes elogios de la crítica, está ambientada a finales del siglo XIX y filmada en blanco y negro. Cuenta la historia de dos encargados de un faro en una misteriosa isla perdida de Nueva Inglaterra. El clima y su interacción traerán consecuencias catastróficas para ambos.

El actor contó que “no sabía nada de Eggers, pero cuando vi su película de La bruja pensé que ahí había un buen cineasta. Pedí reunirme con él, nos llevamos muy bien y descubrimos que tenemos gustos similares; es de la edad de mi hijo, más o menos. Cuando lo conocí más profundamente me di cuenta de que él estaba conectado con el pasado, como una especie de médium. Hace investigaciones, y a partir de historias ubicadas en el pasado muestra su experiencia de forma magistral, como pocos directores”.