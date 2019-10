Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. a37

Veracruz, Ver., En medio de una severa crisis por falta de pagos, Veracruz pudo ganar. No lo hizo en la Liga, sino en la Copa Mx ante los Alebrijes de Oaxaca con marcador de 1-0, en la sexta jornada. En la Liga, Tiburones no gana desde agosto de 2018, con la marca de 40 partidos sin victoria; en el torneo copero no lo hacía desde el 27 de febrero de este año. Este martes no hubo ninguna protesta en el estadio Luis Pirata Fuente, donde no hubo público. El gol de la diferencia fue obra de Jesús Henestrosa, al minuto 32. En otros resultados de la Copa, Xolos aseguró su boleto a los octavos de final al imponerse por marcador de 2-0 a Mineros. Los goles de la victoria de este duelo disputado en el estadio de Tijuana fueron obra del brasileño Camilo Sanvezzo a los minutos 40 y 60. El argentino Ariel Nahuelpán falló un penal al 70.