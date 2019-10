Se le inquirió si la Generación X, a la que pertenece, fue privilegiada. Respondió: no sé si esté mal decirlo, pero sí lo fue. Sin embargo, no quiero caer en esto de que todo lo anterior fue mejor; siento que en los años 80 sí hubo una magia irrepetible por la enorme dificultad que fue dar con toda esa música y con todo ese espíritu .

En entrevista con La Jornada, Sama señaló: “no todos los que vivimos la década de los 80, estuvimos seducidos por el mundo underground de la ciudad. Nos tocó un México muy censurado; no todos teníamos acceso a Nick Cave, Bauhaus, Clan of Xymox... A los que nos atrajeron esas cosas, cambiamos para siempre”.

Consideró: esa necesidad de recorrer un camino para dar con las cosas era muy especial y cargó de significado justamente lo que encontramos e hicimos en los terrenos del arte; primero de manera muy ingenua. Lo cierto es que de esos grupos que hacían cosas en ese momento salieron artistas como Gabriel Orozco, Caifanes, Santa Sabina o los Cuarón, mucha banda abrevó del movimiento que se dio en esos años y siguen vigentes .

Impulso creativo

Sama expresó: “me gustó compartir la sensación que viví para contagiar a la nueva generación de ese impulso creativo que teníamos. Quiero decirles a los artistas jóvenes que inician su camino: ‘me tocó así’. Lo más importante es ir hacia tu propia realidad y dolor para descubrir que en uno mismo está la magia, que no la tenemos que importar”.

Aseguró: “en esta cinta soy el filtro de todos los impulsos; es mi mirada, mis recuerdos de los años 80, los de la gente con las que viví: Gabriel Orozco ya exponía en La Quiñonera, al igual que Rubén Ortiz, Damián Ortega y Francis Alÿs... Guillermo Santamarina, El Tin Larín, realizaba sus primeros esfuerzos de curaduría; debe su apodo a que hizo un performance en El Nueve, en el que aventó esos chocolates. En ese lugar pasaban todo tipo de cosas; ahí se veía a un punk de San Ángel besarse con uno de Neza”.

Concluyó: “la película recoge ese espíritu fiero de atreverse. He sido un outsider toda mi vida; no formo parte de los grupos fácticos ni del de los güeros del cine mexicano, el más cercano; siempre he estado al margen. Esta película me regresó al lugar del que provengo, a mi identidad, de la que puedo producir”.