Estamos esperando una reunión con ambos porque el diputado Ricardo Fuentes nos pidió que aguantáramos 15 días porque iban a tener una definición sobre quién será el encargado de comunicación social. Nosotros hemos sido muy cuidadosos, prudentes, pero ya no vamos a seguir tolerando la situación. Ella presume que viene de la Cámara de Diputados y que no le tiene miedo a nada .

He sufrido vejaciones, insultos, humillaciones, intrigas y agresiones verbales de la ciudadana antes mencionada (Araceli Sánchez Contreras); las ofensas van desde gritos, ignorante, ciega, sorda, frustrada, me aísla de los compañeros, me discrimina profesionalmente, hasta hacerme sentir menos ante los demás .

Oídos sordos

En la carta la trabajadora, quien prefirió no mencionar su nombre por miedo a represalias, informó que la situación ha sido del conocimiento de autoridades del Congreso, como la Contraloría General, la Comisión de Derechos Humanos a cargo de Temístocles Villanueva, la Comisión de Asuntos Laborales que encabeza Margarita Saldaña, e incluso al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe Echartea.

En entrevista, la sindicalizada, quien trabaja en el órgano legislativo desde hace más de 18 años, explicó que para aminorar el problema se acordó otorgarle dos semanas de vacaciones; sin embargo, hoy regresa a su trabajo sin que la situación se haya resuelto.