El también autor de La Prietty Guoman, puntualizó: Me parece que es necesario hablar del tema, el cual se sigue callando y no se habla como debe ser; además se dirige a la población menor de 30 años, pues son jóvenes y adolescentes quienes con mayor frecuencia y a pasos acelerados contraen un virus que no discrimina y se expande independientemente del estado de salud, origen étnico, nacionalidad, preferencia sexual o estado socioeconómico .

Enfatizó: Gracias a los avances médicos, el virus hoy ya no mata, lo que mata es el miedo y sobre todo, el contagio aumenta. Se ha comprobado que a mayor silencio, mayor contagio .

Fierce, coproducción de César Enríquez Cabaret, Translimite Alternativa escénica y Los Endebles se estrena el primero de noviembre a las 20 horas, con funciones el 8, 15, 22, 29 del mismo mes y 6 y 13 de diciembre en el Teatro La Capilla ubicada en Madrid 13, Coyoacán.