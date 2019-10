Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 6

Morelia, Mich., El director belga Luc Dardenne visita México por primera gracias al 17 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentó su película El joven Ahmed, dirigida junto con su hermano Jean-Pierre, acerca de la cual dijo: Las acciones del ser humano son las que cambian el mundo, no las películas. Lo que quisimos fue narrar la historia de cómo un joven de 13 años puede salir del fanatismo religioso

El filme está ubicado en Bélgica, donde un pequeño mancebo está atrapado entre cumplir los ideales de pureza de su imam o ceder al irrefrenable llamado de la carne.

Luc Dardenne, director y productor que, en compañía de su hermano Jean-Pierre, ha gana-do en dos ocasiones la Palma de Oro en el Festival de Cannes, indicó que para narrar la historia de alguien que tenía que salir del fanatismo religioso debíamos tener a casi un niño, no un joven de 18 o 20, porque para ser fanático no hay edad, pero es difícil cambiarlos entre más grandes son. Porque él cree que toda mujer es un obstáculo entre él y Dios, por eso cuando Ahmed pasa por una situación límite llama a su mamá, no busca la ayuda de Alá .

La película, explicó, aborda la identidad religiosa, la pureza, la juventud, la fascinación por la muerte y el fanatismo, así como el impac-to de la globalización en las sociedades de Medio Oriente: Creo que ahora existe, entre lo jóvenes, una radicalización que no tenían sus padres, pero sí sus abuelos. En Bélgica hay en la actualidad una juventud musulmana que no quiere separarse del resto de la sociedad en la que se encuentra. Los fanáticos no tienen horario, no lo son de 7 a 8; es algo muy profundo, donde sólo en sueños puedes escaparte .