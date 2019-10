Agencias

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. a14

TurÍn. La Juventus sumó una nueva victoria ante el Bolonia (2-1) y se afianza de líder en la Serie A, con 22 puntos, cuatro más que el Inter, que hoy tendrá que imponerse al Sassuolo si no quiere quedar distanciado de la Vecchia Signora. Cristiano Ronaldo y el serbio Miralem Pjanic fueron los autores de los goles turineses, mientras por el Bolonia marcó el brasileño Danilo Laranjeira. Por otra parte, el Nápoles derrotó al Hellas Verona por marcador de 2-0, sin actividad del mexicano Hirving Lozano, quien no fue convocado. De esta forma, el cuadro napolitano se mantuvo en el cuarto lugar, con 16 unidades, a un punto de distancia del Atalanta, que ayer no aprovechó una ventaja de 3-0 en su vista contra una Lazio, que después reaccionó para igualar 3-3 el marcador, en un espectacular partido que abrió la jornada sabatina.