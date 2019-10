Las reacciones indignadas se multiplicaron el sábado –tanto por parte de aficionados en redes sociales como en la prensa local e internacional– sobre el equipo regiomontano y en particular a Gignac, acusados de no ser solidarios por anotar ventajosamente dos tantos mientras los jugadores del Veracruz permanecían inmóviles en gesto de protesta.

En redes sociales se encendió la polémica. El ex portero Félix Fernández apuntó en Twitter que no se debe agredir a quien se encuentra indefenso y Tigres lo hizo dos veces . El ex futbolista Christian Giménez expresó: Lo que hizo Tigres no lo hace ni un equipo de barrio .

El jugador de Chivas, Alan Pulido, comentó: Ni en la FIFA le anotas dos goles a tu rival cuando a su control se le termina la pila . A su vez, Oribe Peralta, señaló que los felinos tuvieron oportunidad de demostrar que en el futbol hay respeto y honor, solidaridad y empatía , pero no lo hicieron.

La prensa internacional hizo eco de este acontecimiento. El argentino diario Olé tituló La solidaridad te la debo, también El País de España dedicó una nota al bochornoso caso. De igual forma la publicación Emol de Chile habló sobre la actitud de Edu Vargas, al aprovechar el paro del rival para anotar.

Este domingo la Federación Mexicana de Futbol mandará de nuevo a la ciudad de Veracruz a personal de la Comisión de Controversias para recibir reclamos por falta de pagos, pero exige que los futbolistas presenten pruebas. Los jugadores que tengan dictámenes a su favor recibirán depósitos en sus cuentas el viernes.