De paso quiero pedirles como argentino disculpas por la inmadurez de Gaspar, de no estar a la altura de las circunstancias , declaró El Pelusa en un breve video difundido en sus redes sociales.

Asimismo, el ahora técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata de la Superliga Argentina reconoció el cariño que siente por Sinaloa y aseguró que se mantiene al pendiente del gris momento por el que pasó la ciudad de Culiacán.

Nunca nos vamos a olvidar de Dorados. Culiacán me hizo sentir como en mi casa. Ayer Maxi (asistente) me mostró lo videos, me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, por eso pedí que me averiguaran cómo estaba todo y aquí te estoy molestando , expresó.

En tanto, los aficionados del Gran Pez manifestaron su molestia en redes sociales y exigieron a la directi-va despedir al portero, quien para justificar su publicación dijo que habían hackeado sus redes sociales.