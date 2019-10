En un inicio se asesoró de Luis Fernando Jiménez –uno de los abogados de la esgrimista Paola Pliego– y luego acudió con el colombiano Andrés Charria, experto en la materia, para apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); “lo de Lupita es un caso endemoniado y no hago milagros”, declaró el sudamericano cuando tomó el caso (La Jornada, 23 de mayo).

En mayo de este año se confirma la sanción luego de que la defensa legal no fructificó para Lupita, quien había presentado documentos falsos y declaraciones sin sustento por consumo de carne contaminada, específicamente de tacos.

A punto de cumplirse 12 meses sobre el castigo de la marchista, la FMAA desconoce si Lupita interpuso un nuevo recurso. Para nosotros, hasta donde nos quedamos, es que está sancionada cuatro años , afirma Lozano.

No sabe si Lupita sigue entrenando como tampoco da como un hecho de que su sanción “puedo decir que es definitiva, porque no nos ha informado nada. No tengo conocimiento si a lo mejor interpuso algún otro recurso.