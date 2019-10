Ángel Bolaños Sánchez

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar Garcia Harfuch, ofreció ante el Congreso de la Ciudad de México construir la mejor policía del país, la más honesta, eficiente, confiable y mejor equipada, y delineó en tres ejes su estrategia para hacer frente a la delincuencia: acciones concretas contra el crimen basadas en la inteligencia policial, recuperar la confianza de la ciudadanía y apoyo a los policías.

Al comparecer ante el pleno como parte de la glosa del primer Informe de Gobierno, destacó que entre las acciones que implementará a la brevedad serán fortalecer los mecanismos de homologación, sistematización y procesamiento de información para convertirla en productos de inteligencia que orienten la toma de decisiones y hagan más fácil el trabajo de los policías.

Se identificarán las principales estructuras delictivas y centraremos los esfuerzos para lograr la ubicación y detención de sus integrantes, así como la consecuente desarticulación de las organizaciones y células criminales que operan en la Ciudad de México .

Anunció, además, un esquema de control policial de los preliberados con el objetivo de monitorearlos para prevenir que vuelvan a delinquir, así como verificar el buen funcionamiento de los órganos de coordinación y vinculación con la ciudadanía.

García Harfuch, quien asumió como de jefe de la policía apenas el 4 de octubre, dijo que no ve el cargo como un puesto político y se asumió como parte de un equipo de policías de tiempo completo que fuimos forjados, pensamos y estamos orgullosos de ser policías . Admitió que la tarea no es sencilla, que hay mucho por hacer y los resultados no se dan por decreto. Entendemos la urgencia ciudadana por recibir resultados inmediatos .