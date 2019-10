La jóvenes acusaron al director Castillo Rojas de no solucionar los problemas, e incluso de negarse a escucharlas, lo mismo el subdirector académico, Wilfrido Viveros González, a quien imputan violencia verbal. Ambos fueron designados en 2018 y desde entonces no ha habido mejoras en la escuela.

Entrevistado, el mandatario dijo: Quien actúa así, no puede ser director de esa escuela, y yo no le echo la culpa a nadie, no prejuzgo, pero lo más fácil que puede hacer un gobierno ante una situación así, es pedir al director que se vaya a otra escuela y llegue alguien, de preferencia mujer .

Más tarde la Secretaría de Educación informó del nombramiento de González Díaz, quien tiene más de 30 años de docente, cuenta con maestría en educación y licenciatura en ciencias sociales por la Normal Superior de Puebla.

La dependencia agregó que dará solución a las condiciones de vivienda y de servicios básicos para que cuenten con una estadía digna en la escuela.

Michoacán: retienen 21 autobuses y camiones

En Michoacán, alumnos de las escuelas normales de Triipetío y de Cherán retuvieron 21 autobuses y camiones repartidores de mercancías. Es el segundo día consecutivo en que los jóvenes se manifiestan debido a que la Secretaría de Educación del estado no ha liberado las plazas a los egresados de las ocho escuelas formadoras de maestros que hay en la entidad.

A partir de las 9 horas, los normalistas interrumpieron el tráfico en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a unos 25 kilómetros de Morelia, cerca de las instalaciones de la escuela normal rural, así como en la desviación a Pontezuelas, municipio de Lagunillas.