La alcaldesa de Morena convocó a rueda de prensa en la ciudad de Hermosillo para asegurar que no cederá a la intimidación; señaló que el autor del atentado puede ser cualquiera de los enemigos que ha sumado en el último año y medio de su administración. Hace un año no tenía adversarios. Hoy, quienes sienten que sus formas de hacer dinero a la vieja usanza y cobijados en las amenazas van a prosperar, se equivocan , aseveró.

¿Quién fue?, tú que me haz amenazado en redes sociales diciendo que me va agarrar a chingasos (sic); tú que tienes una concesión de radio, tú que quieres convertir en el ayuntamiento en negocio para tener más por que debes mucho; tú que me tienes un coraje desmedido por no estar a la altura de las circunstancias, tú que desconectaste el radio de mi casa justo antes de los balazos, tú que estas cercade mí y me ofreces tu lealtad y haces lo contrario , cuestionó la edil.

Valle Dessens ha sido amagada en forma reiterada con narcomantas colocadas en las principales avenidas del municipio; señalan no responder a un grupo delictivo y exponen a los presuntos responsables de la violencia en Guaymas y Empalme.

Al inicio de su administración comenzó una ola de violencia en la región costera sur de Sonora, que involucra a Guaymas-Empalme, donde se enfrentan bandas antagónicas que se disputan la plaza.