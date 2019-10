Al mismo tiempo, sin embargo, admitió que Alberto no puede entrenar mientras se espera el resultado de su apelación .

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada) “estableció que no hubo dopaje orquestado ni hallazgos de que drogas destinadas a mejorar el desempeño hayan sido usadas en los atletas del Oregon Project y destacó el deseo de Alberto de seguir todas las reglas”.

El jefe de Nike, no obstante, siguió apoyando a Salazar, quien fue entrenador de Mo Farah –cuatro veces campeón olímpico y seis veces monarca del mundo en 5 y 10 mil metros–, al considerar que una suspensión de cuatro años para alguien que actuó de buena fe, es incorrecta .

“Por tanto, he tomado la decisión de poner fin al Oregon Project”, agregó el directivo.

El sitio web del proyecto ya no es accesible y sus redes sociales fueron cerradas. Atletas de ese programa ganaron tres medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Doha, que terminó el domingo pasado.

La holandesa Sifan Hassan ganó los mil 500 y 10 mil, mientras el estadunidense Donavan Brazier se hizo con el oro de los 800 metros. No hay ninguna señal de que alguno de los dos atletas haya estado involucrado en dopaje.

Farah también ha enfrentado nuevas preguntas sobre su relación con Salazar. El británico de origen somalí nunca ha dado positivo en pruebas de dopaje, esperó más de dos años después de que fueran hechas las primeras acusaciones contra Salazar para finalmente separarse del entrenador en 2017.

Farah correrá en Chicago

El británico correrá este domingo el maratón de Chicago que ganó hace un año con 2:05.11, su mejor crono. El estadunidense Galen Rupp, otro atleta del Oregon Project, también competirá.

No hay ninguna acusación en mi contra. No he hecho nada malo. Seamos claros, estas acusaciones son sobre Alberto Salazar y el Proyecto Oregon , respondió Farah durante la conferencia de ayer en Chicago.

El escándalo Salazar tuvo un impacto moderado en el precio de las acciones de Nike, y después del anuncio del viernes, aumentó 1.65 por ciento a 94.53 dólares en Nueva York, en un mercado que creció 1.54 por ciento.