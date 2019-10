Laura Gómez Flores, Ángel Bolaños Sánchez y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2019, p. 33

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos ofrecieron una disculpa pública y de responsabilidad institucional a Lorena González, detenida injustificadamente en septiembre de 2008 por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí.

En el Museo de la Ciudad de México, la procuradora Ernestina Godoy Ramos afirmó que los responsables que le imputaron su participación en secuestros, homicidios y delincuencia organizada pagarán , y se dejará atrás la negra historia de fabricación de culpables .

La actuación de los funcionarios de la dependencia –entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera– llevó a su detención arbitraria, a la violación de sus derechos humanos, a una exposición perniciosa a los medios, a un escarnio público y a un populismo penal , reconoció.

El presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, se comprometió a que en el futuro los jueces trabajarán con transparencia e imparcialidad en los juicios que intervengan, pero antes se reparará la afectación cometida contra ella y su familia.

Lorena aceptó la disculpa de ambas instituciones que la mantuvieron seis años 10 meses y 11 días en el penal de Santa Martha Acatitla, pero, advirtió: No olvido, porque acabaron con mi proyecto de vida , por lo que pidió se castigue a quienes fabricaron los delitos en su contra.

Los servidores públicos no deben ser cómplices de la corrupción y convertirse en verdugos de la libertad. No deben fabricar delincuentes en busca de mejores cargos, y aun cuando nos dijeron que no podíamos vencer al aparato del Estado, porque era un caso político, ganamos , afirmó.