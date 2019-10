Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de octubre de 2019, p. 33

La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso local aprobó el proyecto de dictamen para crear la nueva ley en materia de desaparición forzada, que ordena la creación de registros de personas desaparecidas y no localizadas, personas fallecidas no identificadas y registro especializado de fosas comunes y clandestinas.

El proyecto de ley, que contiene 101 artículos y 13 transitorios, establece que el registro de personas desaparecidas contará con datos de las víctimas recabados a partir de las investigaciones y entrevistas con familiares. Si bien se contempla la creación de una versión pública de los registros, las familias podrán solicitar la confidencialidad de la información.

Por otra parte, el registro de personas fallecidas no identificadas contendrá datos forenses de cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, la información estará protegida y solo se utilizará para reconocer la identidad de las víctimas.

Para la reparación de daño se añade la obligación al Estado de ofrecer una disculpa pública, la construcción de lugares o monumentos de memoria, la recuperación de escenarios de encuentro comunitario, medidas de no repetición, como suspensión temporal o inhabilitación definitiva de servidores públicos investigados o sancionados.