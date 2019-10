Sobre la manifestación del lunes, Jesús Padilla, presidente del organismo, expresó: Abonamos para que el diálogo que se inició en la Secretaría de Gobernación sea fructífero y en poco tiempo encontremos que estas acciones no se repitan en la ciudad, pero sabemos que esto no pasará porque hoy el mensaje es muy claro: todo mundo tiene la libertad de manifestarse y esa libertad se ha convertido en una oportunidad de ocupar las calles .

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México pidió a las autoridades no ser omisas ante las demandas de taxistas y atiendan a este sector formal del transporte para que se apliquen reglas parejas a todos los servicios de taxis.

Indicó que seguirán exigiendo que se aplique el estado de derecho y se termine esa parte de impunidad donde parece que cualquiera puede hacer lo que sea y no pasa nada; Coparmex respeta el derecho a la libre manifestación, pero también exigimos que en esa libre manifestación se respete el libre tránsito de los capitalinos y que cuando haya flagrancia no haya omisión de las fuerzas policiacas .