Miguel Virgen López, agricultor de la comunidad de Otates, municipio de Santiago Ixcuintla, dijo que la financiera no cumple con las expectativas del campo. Desde el primero de septiembre se nos tenían que haber otorgado (créditos) a los clientes regulares de esta institución de desarrollo y no es así; nos tienen a puras promesas y ni un cinco partido por la mitad nos han dado .

Lamentó que los embargos de sus propiedades se hayan vuelto más frecuentes. Prestamistas privados e instituciones bancarias amenazan a los labriegos con quitarles desde un tractor hasta sus casas, y la mortificación de los campesinos es persistente. No pagan porque no tienen dinero, no porque no quieran .

Destacó que el agro tiene bien definidos sus ciclos de siembra, y que el próximo debe iniciarse entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre, pero sin créditos los campesinos de Nayarit no podrán sembrar y la puntualidad es indispensable para obtener buenas cosechas.

Los productores permanecieron un par de horas a la entrada de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario –organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda– y luego se retiraron, pero advirtieron que continuarán con sus protestas.