José Joel también compartió una entrevista que dio al programa Despierta América de la cadena Univisión, que se ha erigido como fuente casi oficial de Sara Sosa. En el video reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana, quien vive con su madre, Sara Salazar.

No entendemos qué quieren

Lo secuestraron por año y medio y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente de nada, porque no tiene nada listo ni preparado. No saben qué sigue. Ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado. No entendemos qué quieren. No entendemos qué necesitan, porque no hay comunicación, porque no hay manera en que tú, Sarita, mi hermana, nos digas absolutamente nada , reclamó José Joel en la entrevista televisiva.

Recordó que ambas partes habían acordado en el consulado de México en Miami que el cuerpo de su padre llegaría a México para ser homenajeado y que allí descansaría. Tras preguntar abiertamente a Sarita qué cambió, le pidió que reconsidere la situación porque todavía hay tiempo de hacer lo correcto .

El hijo mayor de El príncipe de la canción también dijo que, de ser posible, les gustaría realizar el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, después trasladarse a la Basílica de Guadalupe para escuchar una misa, luego ir a Clavería, su barrio, en la alcaldía Azcapotzalco, y finalmente enterrarlo en el Panteón Francés de la Ciudad de México, pero hasta el cierre de esta edición, era incierto el destino de los restos del cantante.