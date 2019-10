Marlene Santos Alejo y agencias

Periódico La Jornada

Martes 8 de octubre de 2019, p. a10

“El verdadero sentido del grito ‘eh puto’, es para recriminar a un portero su cobardía, pues tiene temor a salir jugando en corto y que lo despojen del balón; para que no le anoten, prefiere despejar. Estoy plenamente seguro de eso. El clamor que lanza la gente no es discriminatorio ni homofóbico”, subrayó tajante Raúl Potro Gutiérrez.

Pero como en FIFA está de moda no discriminar, le dieron otro contexto y no queda sino acatar, mantener la campaña concientizando a la gente hasta que desaparezca. Hay que ser inteligentes para no afectar al futbol mexicano , agregó Gutiérrez, quien espera que el grito que ha traspasado fronteras no llegue este viernes a Bermudas, donde la selección enfrentará a su similiar, al debutar en la llamada Copa de Naciones de la Concacaf.

La selección trabajó este lunes bajo las órdenes del estratega Gerardo Martino, en Morristown, Nueva Jersey, de cara al partido en el Bermuda National Sport Center. Trascendió que Jesús Tecatito Corona manifestó una dolencia en la cadera, por lo que su participación está en duda. El Tri viajará el miércoles a la isla y regresará a México el día 12 para alistar el choque del martes 15 de octubre frente a Panamá en el estadio Azteca.

El Tricolor presenta a jugadores como Sebastián Córdova y Héctor Herrera. “Me agrada la mezcla de juventud y experiencia que eligió Martino. Es una buena medida, ya que pretende ver a nuevos jugadores. Quizás el torneo no es tan relevante y sin duda así lo ven los jugadores que militan en equipos europeos, pero resulta útil para encontrar esa conexión que pretende.