Sin embargo, algunos medios de comunicación han afirmado que la cremación de José José será retrasada 48 horas. Esto debido a que circula una versión que indica que uno de los abogados de los hermanos Sosa Noreña interpuso un recurso para esclarecer las causas de muerte del intérprete, información que no ha había sido confirmada de forma oficial hasta el cierre de esta edición.

Ambos destacaron que lo importante es entender que mi papá ya no está, él ya está descansando . Asimismo, agradecieron el apoyo del gobierno mexicano. Destacaron: nos llevamos la mejor parte de nuestro príncipe a México .

José Joel y Marysol Sosa, hijos del segundo matrimonio de El príncipe de la canción, confirmaron esa decisión. Entrevistados al salir del homenaje realizado este domingo en el auditorio Miami-Dade, los hermanos indicaron que, aunque no están de acuerdo, aceptaron debido a que entienden que hay situaciones que se les salen de las manos.

En el escenario del auditorio se colocó el féretro dorado con los restos del cantante; encima del ataúd, reposaba un enorme arreglo floral en el que destacaron rosas blancas. A un lado, estuvieron Marysol y José Joel, y del otro, la viuda del intérprete y Sarita. Detrás, en una pantalla enorme, se vio una imagen de José José sonriente, joven, la cual por momentos dejó el lugar a videos de conciertos del artista y un collage de fotografías familiares.

Tuve un muy hermoso papá. El tiempo que estuve junto a él me dio lo mejor de sí mismo. Tuve la dicha de despedirme de él; no fue de la manera más adecuada, definitivamente, pero le agradezco para siempre... el amor que depositó en nosotros, sus hijos, para que nosotros sigamos brindándolo a todos ustedes , expresó Marysol tras citar un fragmento de la Biblia: Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre .

José Joel recordó a su padre como un amigo inigualable, confidente excelente, artista maravilloso y por sobre todas las cosas un padre excepcional . Al escuchar esas palabras los admiradores del cantante se pusieron de pie y aplaudieron al tiempo que gritaron: Que viva el príncipe , José José para siempre y Se siente, se siente, José está presente .

Tras ese acto, que fue televisado, se abrieron las puertas del recinto para exponer el féretro, cerrado. Afuera, cientos de seguidores originarios de todas partes de Latinoamérica hicieron fila bajo el Sol e ingresaron al auditorio lentamente en grupos de 10. Algunos cantaron éxitos del intérprete, como Lo que no fue, no será y La nave del olvido.

Dentro, las personas saludaron a la familia del cantante y le dirigieron unas palabras, en especial a Sarita, quien muchas veces respondió con un abrazo. Algunas tomaron fotos del féretro.

Entre los seguidores de El príncipe de la canción hubo también quienes llevaron la bandera de su país, otros vistieron camisetas con la fotografía del cantante. Al pasar frente al ataúd, unos se detuvieron a dedicar al artista un pensamiento o tomarse una fotografía.

José José falleció el 28 de septiembre en el sur de la Florida a los 71 años. Durante el velorio, seguidores del intérprete de Amar y querer lloraron, cantaron, dieron el pésame a la familia y el último adiós a su ídolo.