En un mensaje de seis minutos y medio se sinceró ante los efectivos al mencionar que tomó decisiones de las que se arrepintió, pero que siempre fueron determinaciones pensadas; además, ofreció disculpas si en algunos casos fue injusto, luego pidió a los policías entender al nuevo gobierno, aunque existan situaciones que ni él comprendió.

Hay situaciones que a veces no entendemos, empezando por mí, que como por ejemplo por qué tratar mejor a un delincuente que a un policía; yo lo que les pido es que traten de comprender de dónde viene la gente que está gobernando y hay ciertas confusiones, hay ciertas creencias que no es fácil entender para los que están como ustedes rifándose todos los días y que a veces no, pues es incomprensible, pero piensen que al final del día son servidores públicos.

Dijo que estar al frente de la SSC ha sido uno de los más grandes honores que he tenido, que por supuesto hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer con esta policía en términos de mejorarla .