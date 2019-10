Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó evitar la venta de plazas y el abuso en su asignación, que todavía existe en el magisterio, afirmó Esteban Moctezuma.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, sostuvo que se eliminará la corrupción en la asignación de plazas y que a partir de la reforma el Estado mantendrá en todo momento el control de las vacantes.

Durante poco más de cuatro horas, Moctezuma fue interrogado sobre los recursos destinados a la educación – paupérrimo presupuesto , señaló el Partido Acción Nacional (PAN)– y la negociación de la reforma educativa con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que –como aseguró el Revolucionario Institucional (PRI)– incluyó la entrega de plazas.

Moctezuma sostuvo que en las leyes reglamentarias de la reforma a la Constitución en materia educativa no hay un solo artículo, un solo renglón donde alguien, además de la propia autoridad educativa, tenga el manejo de las plazas .

Afirmó que el cero rechazo en universidades se logrará al fin del sexenio, pero acotó que éstas deben asumir más acciones de austeridad y generar ingresos propios. No todo es presupuesto en educación, aseveró.

“Con trabajo, creatividad y lo que tenemos de alcance presupuestal. No nos vayamos por la línea fácil de decir: ‘Como no hay presupuesto, no estoy obligado’. Si no hay presupuesto estamos igualmente obligados”, acotó ante la insistencia de la oposición sobre la caída en el gasto educativo.

El peor retroceso