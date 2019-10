Sábado 5 de octubre. Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, CDMX), en tres escenarios. 14 horas a 3 de la mañana; $1615 general, $2590 VIP (Ticketmaster). Detalles, horarios: www.sonarmexico.com.

Fobia. Son para Milo.

Viernes 4. 1. Los capitalinos de Fobia y su fino pop rock atemporal siguen celebrando 30 años como banda. Siguen promoviendo el disco en vivo Pastel (grabado en junio de 2018 en el Palacio de los Deportes). Auditorio Nacional, 20:30 horas, $480 a $2200. 2. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6: Son para Milo, el festival anual más importante de música tradicional mexicana en estado puro (son jarocho, huasteco, calentano; banda oaxaqueña, entre otros géneros), con decenas de miles de asistentes. Grupos en vivo, danza, gastronomía, artesanías. Deportivo Hermanos Galeana (José Loreto Fabela 190). 10 a 22 horas cada día. Entrada libre. Programación completa: https://bit.ly/2ABRVuf.

Martes 8. 1. A 30 años de ser editado Disintegation, uno de los álbumes cumbre de la intrigante y a la vez híper-comercial banda británica The Cure, capitaneada por el siempre enigmático Robert Smith, de estilo post-punk a la vez oscuro y tierno, inimitable y único, con 40 años de existencia, vuelve a México con la gira que hace homenaje a sendo disco: el repertorio incluye sobre todo temas del mismo, entre puro macanazo de The Head on the Door (1985), Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987), Wish (1992), y de otros ocho platos de su discografía. Calientan escenario: el post punk de The Twlight Sad (Escocia), el dark grunge de Violet Vendetta (Inglaterra) y el retro-pop de Rey Pila (México). Foro Sol, 17 horas (horarios por banda: https://bit.ly/2VbXGZ9); $550 a $2200 (boletos agotados, pero suelen liberar algunos en las 48 horas previas; también los hay en foros de redes sociales). 2. Si no es usted de talante oscuro sino colorido y hipster, interesante es la neo-psicodelia de los ingleses de Temples, seguidores de Tame Impala, los cuales presentan su tercer disco Hot Motion (2019): a las guitarras pachecas se le suman más sintetizadores. Foro Indie Rocks (Zacatecas 39, Roma). 21 horas, preventa $600 (el mero día $700; VIP $800) en wegow.com (https://bit.ly/2Os15lh).

