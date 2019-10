Cápsulas ambientales de la naturaleza

L

a cuestión del medio ambiente es considerada como el problema de la depredación de la naturaleza; a este hecho se refieren una y otra vez los medios oficiales y académicos. Incluso en los encuentros sobre el tema a escalas nacionales e internacionales. Sin embargo, excluyen con frecuencia a la devastación de la otra naturaleza, la humana; aunque explicada por otras disciplinas del conocimiento como son la sociología, la economía política, el urbanismo, etcétera. Aquella dicotomía limita la perspectiva de resolver la crisis ambiental.

Los datos sobre los índices de contaminación, el efecto invernadero de regiones y el mismo planeta son alarmantes, pero también es inquietante la descomposición social, la inseguridad, el desempleo, esto es, la desgracia de la naturaleza humana que poco hacen referencia la articulación de una y otra naturaleza cuando abordamos el medio ambiente.

El hombre es naturaleza, su organismo está articulado a ella sin la cual no puede vivir. La separación del ser humano del medio donde surgió, sería su improbable existencia, pues es su parte y complemento.

El abuso sobre el medio natural es también la contraparte de iniquidad sobre el ambiente social en la vida urbana, que, por su magnitud en la actualidad, como ambiente sociourbano, presenta relaciones contradictorias en lo social, económico, político y cultural. Aspectos que retomaremos más adelante.

Rubén Cantú Chapa

Acerca de la elección en Morena

Hay una gran preocupación de los militantes de Morena debido al compromiso de Leonel Godoy, secretario de Organización, quien se comprometió a que el 2 de octubre se abriría el prerregistro a la celebración de las asambleas para el nombramiento de los consejeros que participarían en la elección de la nueva o nuevo presidente del partido, no sólo no se puede acceder desde el 2 de octubre, sino que además no se da una explicación a la militancia.

Marcos Fuentes Franco

Alerta sobre los regímenes de pensiones en México

Llegó la hora de que los mexicanos dirijamos la mirada hacia los mil o más regímenes de pensiones existentes en México. Pero muy especialmente, hacia la Consar y la Amafore.

En el Senado de la República se amplió al espectro de Instrumentos de inversión a las Afore, erróneamente según mi punto de vista, como se desprende de lo dicho a continuación. Y como en todas las cosas de la economía, surgen de inmediato las contradicciones entre la visión neoliberal y la de la Cuarta Transformación.

La Cuarta Transformación afirma, en voz de nuestro Presidente, que no se aumentará la edad de jubilación; no se utilizarán los fondos de pensiones para financiar proyectos del gobierno de la 4T, como sí se hizo con el de Texcoco; se requiere una reforma que no afecte a jubilados y trabajadores; se requiere una restructuración que abata al costo financiero. Proclama, la 4T que va a cuidar los ahorros de los trabajadores, es el guardián de los mismos y va a procurar que rindan más; la 4T nos representa y no nos va a perjudicar ni a arriesgar nuestros ahorros. La 4T buscará la forma de tener un retiro, una jubilación digna, como lo merecen los trabajadores de México.

En cambio para los neoliberales de la Consar y de la Amafore: es necesario aumentar la edad de jubilación, así, esperan que el trabajador perezca en el intento; aumentar la edad es ir contra las prácticas internacionales; yo les digo, vean a Chile, a Francia, por ejemplo; que se aumenten obligatoriamente las contribuciones individuales; que se permita invertir en Goldman Sachs, en Morgan Stanley, en Wall Street, y otros más; para colapsar como sucedió con la burbuja de 2008. Finalmente, las Afore no son otra cosa que meros intermediarios.