Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. a16

Desde que Robert Dante Siboldi llegó hace cuatro jornadas al banquillo de Cruz Azul no ha celebrado un triunfo; además, este sábado afrontará una prueba trascendental frente al América, el acérrimo rival. No obstante, el timonel se siente tranquilo y aseguró que confía en el respaldo de la directiva para mantenerse al frente del plantel en la siguiente temporada, pese a que la directiva exige ahora el título.

Aunque hace apenas unos días Víctor Garcés, vicepresidente de Cruz Azul, dejó claro que Siboldi está obligado en esta temporada a ser campeón, Siboldi se defendió y señaló que necesitará tiempo para comprobar su capacidad, además de que se debe considerar que tomó al equipo a mitad de torneo y no tuvo la oportunidad de armar al plantel de acuerdo con su estilo.

Si continúo o no, eso deben preguntárselo a la directiva , apuntó. Yo tengo contrato este torneo y el siguiente, todo va en la forma. Si vemos un plan a mediano a largo plazo tendría al menos que seguir el siguiente torneo para demostrar si puedo o no conseguir el título, pero realmente no he visto por parte de la directiva ningún comentario que no fuera la confianza , dijo con serenidad.