Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 33

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que el cinturón de paz operará cuando ocurran marchas violentas en la ciudad.

Reiteró que el cordón cumplió su cometido de contener la violencia durante la marcha conmemorativa por la matanza de Tlatelolco el miércoles pasado, por lo que seguirá operando en otras marchas, pero ahora de manera más coordinada .

En su momento, dijo, se detallará la forma de operación de los cinturones de paz, de cómo participar de manera voluntaria y cómo se realizará la capacitación de sus integrantes.

Particularmente ahí donde tenemos información de que va a haber grupos que quieren generar violencia o agresiones, lo vamos a hacer todavía más organizados, y obviamente, como siempre lo hemos dicho, este es un tema de voluntarios, quien lo quiera hacer, adelante .

En entrevista, Sheinbaum informó que las personas encapuchadas que causaron destrozos en las inmediaciones del Zócalo pertenecen a grupos conservadores que no tienen nada que ver con el movimiento anarquista, y lo que buscan es provocar a los policías para que los repriman. Puntualizó que esto no va a suceder, pues el gobierno no actuará con violencia.

“Yo creo que el cinturón cumplió con su cometido; la mayoría de las personas que participaron estuvieron contentas de haberlo hecho. Es parte de un ejercicio cívico que al final lo que hace es defender el derecho constitucional a la libre manifestación.