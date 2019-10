Hoy, puntualizó, no podemos generalizar que hubo uso excesivo de la fuerza. En todos los procesos de masificación hay policías de investigación que no están uniformados, y si hubo excesos debe investigarse, porque no se debe estar por encima de los protocolos .

La participación de trabajadores en el cinturón de paz fue voluntaria, dijeron, y a menos que expongan otra situación, no habría elementos para abrir una queja en el aire, cuya función no era intervenir, contener o hacer acciones de seguridad, sino llamar a la gente a manifestarse en paz.

No sé cómo los sacaron; estamos esperando las quejas pertinentes. Estamos abiertos y si fueron coaccionados se abrirán las quejas respectivas, porque no podemos plantear una violación per se , puntualizó.

Las mayores expresiones de violencia, reconoció, se dieron entre adolescentes, pero la labor del Estado es protegerlos, por lo que el regaño del presidente de la República está dentro de la lógica jurídica de protección a los menores de edad.