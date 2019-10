Al sentirnos interpelados en su conmovedor artículo Mi última batalla , dirigido a revolucionarios anticapitalistas de todas las tendencias ... y los marxistas ecosocialistas , no podemos dejar de expresar nuestra plena identificación con sus ideales que nos convocan e inspiran –como seguramente seguirán haciéndolo– en nuestra lucha cotidiana. Sin duda, extrañaremos sus columnas semanales en La Jornada, periódico al cual agradecemos de antemano la inclusión de este saludo luctuoso.

Carlos Alejandro Prigollini, Cristina Elvira Bustos, Óscar Lapuente, José Miguel Candia, María Gabriela Gallardo, Hugo Aníbal Rosane, Adriana Zarranz, Ana Luisa de la Concha Toledano, Daniel Gustavo Zappi Rosemberg y Walter Martínez Alves

Último adiós para el militante crítico

El pasado domingo 22 leí el artículo de Guillermo Almeyra, Mi última batalla . Siempre leía sus textos serios y combativos. Solía enviarle a su correo electrónico mensajes acerca del contenido de sus artículos. Siempre me contestaba, por el mismo medio, dando las gracias. Muchas veces coincidí con sus ideas, otras no. Su último artículo me conmovió al leer que ese podría ser el último, dado lo delicado de su salud. Con ese motivo le envié ese mismo día un correo, deseándole pronta mejoría, sin saber que había muerto. Esperé como de costumbre su respuesta, sobre todo para saber cómo seguía, pero ya no llegó la misma. Me enteré después de su partida, y sentí tristeza y pensé en lo grave de la muerte, en la caducidad de la vida. Reproduzco aquí ese correo: Don Guillermo, leí su artículo de hoy. Deseo su pronta mejoría. Yo no soy marxista y mucho menos leninista, pero comparto con usted la idea de la necesidad imperiosa de luchar por un mundo más justo. El fin es el mismo, pero los medios para lograr tal fin en mi caso son distintos. Me permito enviarle mi blog La Gironda, por si fuera de su interés. De nuevo, deseo de corazón que se mejore de salud, y enhorabuena por su infatigable lucha.

Un fuerte abrazo,

José Mauro González-Luna Mendoza

Repudian el fomento de la prostitución

En México hay una campaña para legalizar, normalizar y legitimar el sistema prostitucional que está evitando el debate informado. Ya es hora de que nos respondamos:

¿Libre mercado sobre nuestros cuerpos? ¿Hacemos de México un paraíso para el turismo sexual para prostituyentes/puteros, pederastas, lenones y padrotes y proxenetas? ¿Aunque se incremente la trata con fines de explotación sexual y cada día sean más los jóvenes y hombres consumidores de sexo?

¿Sugeriremos a nuestras hijas, sobrinas y hermanas que se dediquen a la prostitución? ¿Se capacitará para el trabajo sexual en la prepa o en la secundaria? ¿Nos gustaría que el Estado mexicano le proponga a las mujeres el autoempleo, ya que su cuerpo trae el equipo de trabajo integrado? ¿Y les cobre impuestos?

¿Debe existir un ejército de mujeres dedicadas a la satisfacción sexual de los hombres, aunque esto vulnere todos sus derechos humanos, y el derecho a la igualdad al preservar los privilegios patriarcales? ¿O la sociedad está en deuda con las personas en situación de prostitución y debe ofrecer programas de salida a quien abandone la actividad?

¿Trabajamos por una sexualidad, libre, gozosa, igualitaria, y consensuada y combatimos al patriarcado tanto como al neoliberalismo?

Abogamos por un debate informado.

34 mujeres firmantes de diversos centros educativos y entidades de la República. Mónica Soto Elízaga

Invitaciones

A beneficio de museo de la Memoria Indómita

El Museo Casa de la Memoria Indómita (Mucmi) y el Círculo de Estudios Central invitan a la presentación de Los caballeros las prefieren presas, obra de cabaret que Minerva Valenzuela, La del Cabaret, donará a beneficio del Mucmi; como parte de las actividades que este recinto llevará a cabo para recaudar fondos que permitan mantener abierto este espacio. La cita es hoy a las 19 horas en el Museo Casa de la Memoria Indómita Regina 66, Centro Histórico, Ciudad de México. Donativo 100 pesos. Juan José Sánchez

Conversatorio sobre Venezuela

A todos los amigos de la Revolución Bolivariana los invitamos hoy a las 17 horas al conversatorio y reflexión sobre Venezuela, con Asia Villegas, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en Schiller 326. Cerca del Metro Polanco. Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Pedro Gellert

Coloquio estatal contra la violencia de género

La Red Estatal de Círculos de Estudio Estado de México (Receem), en coordinación con colectivas, colectivos y asociaciones civiles, tiene el placer de invitarle a la conferencia de prensa sobre el primer Coloquio Estatal Contra la Violencia de Género. Los esperamos hoy a las 11 horas en la Casa Morelos, en Antigua Autopista México-Pachuca S/N, San Juan Alcahuacan, Ecatepec, (a un lado del Puente de Fierro) Ubicación: https://goo.gl/maps/hVVXZAjfDeCG2zPP8

Con la presencia de la colectiva Invisibles somos visibles, el colectivo Contracorriente y el colectivo Libres y combativas, entre otras. El Coloquio Estatal Contra la Violencia de Género será la apertura de la campaña sociocultural contra la violencia de género, por una vida libre de violencia y la erradicación del feminicidio. Beatriz Domínguez Castro Mail: [email protected] Fb: https://www.facebook.com/RECEEM2/ Teléfono: 55 2754 2514